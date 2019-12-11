ЕС продлит экономические санкции против России - журналист

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 12 декабря заслушают доклад о ситуации с выполнением Минских соглашений.

Европейский Союз продлит секторальные санкции против России еще на 6 месяцев.

Об этом написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

"Ожидается, что завтра на саммите ЕС будет принято решение о продлении санкций против России на 6 месяцев", - написал он со ссылкой на представителя ЕС.

Sanctions on #Russia expected to be extended by 6 months at #Euco tomorrow according to Eu official. #Ukraine#Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 11, 2019

Как отмечает "Европейская правда", лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 12 декабря заслушают доклад о ситуации с выполнением Минских соглашений.

Традиционно каждые полгода канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон докладывают лидерам ЕС о ходе выполнения Минских соглашений, с которыми связаны экономические санкции против России.

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Заседание Европейского совета состоится 12-13 декабря.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель накануне встречи лидеров ЕС в Брюсселе заверил президента Украины Владимира Зеленского в поддержке территориальной целостности страны.

"Перед завтрашним днем ​​Европейского совета я позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. ЕС продолжит поддерживать путь реформ Украины, а также суверенитет, независимость и территориальную целостность", - написал он в своем Twitter.

Как сообщал УНИАН, в июне лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза продлили экономические санкции против Российской Федерации до 31 января 2020 года.