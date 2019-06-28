Решение Евросоюза о продлении экономических санкций против РФ вступит в силу 29 июня

Экономические санкции Евросоюза против России продлены до 31 января 2020 года.

Решение лидеров государств и правительств стран-членов Европейского Союза о продлении экономических санкций против Российской Федерации на следующие полгода вступит в силу завтра, 29 июня.

Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором публикуются официальные акты и законы Евросоюза.

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Отмечается, что, проанализировав состояние выполнения Минских соглашений, Европейский Совет решил продлить на следующие шесть месяцев - до 31 января 2020 года - действие экономических санкций против РФ.

"Это решение должно вступить в силу на следующий день после его опубликования в Официальном журнале Евросоюза", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Совет Европейского Союза до 31 января 2020 года продлил действие экономических санкций, связанных с финансовым, энергетическим и оборонным секторами России.

В 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики.

В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций каждые полгода.

В прошлый раз Евросовет в декабре 2018 года продлил действие экономических санкций против РФ. Срок действия этих санкций истекает 31 июля 2019 года.