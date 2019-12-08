В России пьяный сын генерала устроил страшную аварию – погибла женщина, пострадали 9 детей (фото)

«Тойота», записанная на генерала МВД Александра Пильганова, на перекрёстке врезалась в другой автомобиль, который отлетел в группу учеников с учительницей.

В российском Нижнем Новгороде пьяный сын генерала МВД за рулем «Тойоты» стал виновником страшной аварии. В инциденте погибла женщина, пострадали 9 детей.

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Как сообщает Telegram-канал BAZA, ГИБДД установило картину произошедшего: «Тойота», записанная на генерала МВД Александра Пильганова, на перекрёстке врезалась в другой автомобиль, который отлетел в группу учеников с учительницей. Женщина погибла на месте.

За рулем «Тойоты» был сын генерала Виктор Пильганов, он отказался проходить проверку на алкоголь.

Александр Пильганов ранее занимал должность замначальника ГУ МВД по Нижегородской области РФ.

Ранее в Воронежской области РФ в результате ДТП пострадали восемь граждан Украины.