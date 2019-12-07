В Минске протест против интеграции с РФ закончился без происшествий и задержаний (видео)

Порядок обеспечивали усиленные наряды милиции. В происходящее правоохранители не вмешивались, людей не задерживали.

Несанкционированный протест белорусской оппозиции против подписания интеграционных дорожных карт с Россией завершился в Минске.

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Акция протеста прошла без происшествий и задержаний, сообщает kommersant. Акция стартовала в полдень на Октябрьской площади возле Дворца республики и продлилась около пяти часов, в ней принимали участие несколько сотен человек. С Октябрьской площади участники акции колонной прошли к Дому правительства, затем на площадь Свободы и на площадь Якуба Коласа. Порядок обеспечивали усиленные наряды милиции. В происходящее правоохранители не вмешивались, людей не задерживали.

Как сообщал УНИАН, в Сочи проходит встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, на ней может быть подписан план экономической интеграции двух государств.