На фоне протестов в Минске Лукашенко проводит встречу с Путиным (фото)

Кроме президентов двух государств, в переговорах принимают участие премьер-министры и члены правительств России и Беларуси.

В Сочи проходит встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Основная тема переговоров глав государств - согласование плана экономической интеграции.

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«Мы вам благодарны за то, что вы приняли приглашение, к нам приехали сегодня. И именно сегодня это важно, потому что завтра исполняется 20 лет Союзному договору»,- обратился к Лукашенко российский президент.

Ранее сторонами допускалась возможность подписания соглашения по интеграции до 8 декабря - юбилея создания Союзного государства.

«Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего анализа, как вы сказали, нашего Договора, и не просим ничего, не настаиваем ни на чем», - ответил президент Беларуси. Он добавил, что в рамках договора должны быть выработаны равные условия для жизни и работы людей и хозяйственных субъектов обоих государств. «Равные условия и больше ничего не надо», - подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил необходимость установления равных условий относительно закупки газа и нефти. «Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Если наши предприятия покупают за $200, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не создадим основу наших отношений. Вот единственная проблема, над которой работают наши правительства», - сказал белорусский президент.

Кроме президентов двух государств, в переговорах принимают участие премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас, а также члены правительств России и Беларуси.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске проходит акция протеста против интеграции с Россией. Люди собрались на Октябрьской площади, а также выстраиваются в цепи вдоль главных улиц столицы. Участники цепи не держат никаких плакатов, просто становятся бок-о-бок. Позже активисты собрались возле дома профсоюзов, где выступили лидеры митинга, в том числе блогеры и поэты. Десятки участников акции на ступеньках Дворца республики порвали портреты президента России Владимира Путина. Причем очень по-белорусски: обрывки потом собрали и унесли, чтобы не оставлять мусора. Люди при этом скандировали «Жыве Беларусь!».