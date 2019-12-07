"Стоять на смерть": в Минске проходят массовые протесты против интеграции с РФ - произошли первые стычки (фото, онлайн-трансляция)

Митингующих не пускают на ступени Дворца Республики. Тем временем президент Александр Лукашенко прибыл в Сочи.

В центре Минска проходит акция протеста против интеграции с Россией. Люди собрались на Октябрьской площади, а также выстраиваются в цепи вдоль главных улиц столицы.

Участники цепи не держат никаких плакатов, просто становятся бок-о-бок.

Позже активисты собрались возле дома профсоюзов, где выступили лидеры митинга, в том числе блогеры и поэты. Они напомнили, как Беларусь боролась за независимость, заявив, что это самая большая ценность и они будут за нее бороться и "стоять на смерть".

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Как протестующие рассказали "Радио Свобода", они хотят жить в независимом от России государстве и "не продаваться за газ". Активисты отмечают, что "не для того Беларусь 300 лет получала независимость". И претензии России на управление Белоруссией очень возмущают граждан страны. Протестующие на площади уже держат плакаты.

На акцию пришли даже с маленькими детьми, однако протестующие предполагают, что их будут разгонять силовыми методами.

"Будет как всегда – побои и аресты. А что, бывают другие варианты? Не бывает. Просто уже нет сил бояться этого, пусть бьют, пусть арестовывают. Этот усатый козел сказал открыто – что демократии не будет, а наша милиция для того, чтобы бить наблюдателей. Он объявил нам войну. Мирно мы не договоримся", - заявил один из участников акции.

Как сообщается в трансляции "Радио Свобода", за короткое время на Октябрьской площади в Минске собрались более тысячи человек. Протестующие хотели подняться на ступеньки Дворца Республики, однако им преградили путь люди в штатском. Они оттолкали протестующих и журналистов и стали границей на лестнице.

На площади есть только несколько правоохранителей в формах. В мегафон призывают протестующих разойтись. Во время толкотни с "людьми в штатском" активисты скандировали "Позор", "фашисты", "независимость" и "пусть живет Беларусь".

После столкновения протестующие пошли к лестнице Дома профсоюзов, который расположен рядом и "люди в штатском" побежали вместе с толпой. Так протестующие начали "гонять" переодетых служащих от лестницы до лестницы.

Тем временем сообщается, что президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в российский город Сочи, где во второй половине дня должен встретиться с президентом РФ Путиным.

Ранее сообщалось, что президенты Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о едином правительстве, парламенте, а также общем рынке нефти, газа и энергетики. Такую информацию распространили из посольства Беларуси в Москве.