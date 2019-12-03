CNN: Открытость Макрона к России испытывает терпение союзников по НАТО

В Париже считают, что отношения президента Франции с российским автократом будут зависеть от того, что Кремль готов предложить по Украине.

Никому не нравится слышать, что у старого друга "мертвый мозг". Поэтому, наверное, нет ничего удивительного в том, что союзники Франции, кажется, проходят семь стадий горя из-за заявления Эммануэля Макрона о вялости НАТО.

Сначала было отрицание. Выступая рядом с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 7 ноября, глава правительства Германии Ангела Меркель сказала, что она не соглашается с французским описанием 70-летнего альянса, - пишет CNN.

"Я не думаю, что такое широкое суждение справедливо", - сказала она.

Теперь лидеры застряли на этапе злости и торга. Турецкий президент Раджеп Тайип Эрдоган в пятницу посоветовал Макрону "проверить собственный мозг", прежде чем бросать камни в НАТО. Президент Франции, без сомнения, надеялся, что саммит НАТО и встречя относительно Украины быстро переведут его критику на следующий уровень, где начинается принятие и надежда. Он хотел спровоцировать и добился своего, хотя, возможно, и не так, как надеялся сначала. Отношения Франции с Германией потерпели удар.

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"В Германии, когда кто-то говорит о смерти мозга НАТО, это нарушает табу", - говорит президент французского Института международных отношений Тьерри де Монтбриаль, указывая на инстинктивную зависимость Германии от НАТО, которая лежит в центре ее внешней политики.

"С точки зрения военного сотрудничества, НАТО функционирует хорошо. Но не хватает политического и стратегического видения. Армии всегда служат политике, а не наоборот. Именно так нужно интерпретировать точку зрения Макрона", - добавил эксперт.

CNN пишет, что слова президента Франции плохо восприняли в Берлине. Но в Украине и других постсоветских странах тревожные колокола звучат еще громче после того, как Макрон заявил, что главная угроза для Западной Европы сегодня поступает не из Москвы на востоке, а от террористов на юге. Монтбриаль соглашается с этим утверждением.

"Мы в совершенно другом мире. Тень СССР больше не представляет такого риска. Принципиальный риск - это не вторжение России в страны Балтии, а терроризм, опасность на нашем южном фланге, на которую у НАТО нет ответа", - сказал он.

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Хоть провокация Макрона была направлена против НАТО, она стала отражением более широкого ощущения нетерпеливости, которое царит в коридорах его президентского дворца относительно различных геополитических изменений на горизонте. В то время, как мир быстро делится на блоки супердержав: на американский и китайский блоки, - Макрон не хочет, чтобы Европу заставили выбирать между ними. Сам президент Франции выразил это беспокойство в риторическом вопросе, который он поставил корпусу французских дипломатов в августе.

"Мы будем миноритарным союзником одной из сторон, будем по-немногу в обоих лагерях или мы решим стать частью игры и будем иметь собственное влияние?" - говорил Макрон.

В той же речи он еще раз указал на то, что стало очевидным для многих европейцев: США до сих пор остаются союзником, но не надежным. Он указал на то, что европейцы впали в летаргию после Холодной войны. Макрон боится старых врагов и зависимости от старых друзей без учета изменения обстоятельств, таких как, к примеру, крах Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. Последняя напрямую влияет на безопасность Европы.

"Мы в Европе, которая оставила проблему вооружений под контролем сделок, написанных до конца Холодной войны между США с Россией. Это ли Европа, которая думает о собственной судьбе и строит ее?" - говорил Макрон.

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Он призвал своих советников пересмотреть отношения с Россией.

"Он не смотрит на Восток как на альтернативу. Но советники Макрона говорят, что хотят пересмотреть отношения с Россией. Стоит заметить, что речь идет о "пересмотре", а не о "перезагрузке". Здесь есть разница", - сказал CNN специальный советник Фонда стратегических исследований Франсуа Хейсбург.

По мнению эксперта, Макрон не питает наивных иллюзий относительно Москвы. Франция подождет до встречи, которую она будет принимать 9 декабря, чтобы решить будущее тесных отношений с Владимиром Путиным. На саммите лидеров Украины, Франции, Германии и России будет предпринята еще одна попытка закончить российскую войну против украинского государства. В этот момент много внимания будет приковано к тому,приедет ли Путин хотя бы с какими-то реальными предложениями.