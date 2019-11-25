Меркель и Макрон поссорились из-за политики НАТО — СМИ

Меркель не понравилось отношение Макрона к действиям Турции и США в Сирии.

Во время торжественного банкета, который посвящен 30-летию падения Берлинской стены, между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель состоялся резкий разговор.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на The New York Times.

«Я понимаю ваше стремление к разрушительной политике. Но я устала собирать осколки. Раз за разом мне приходится склеивать разбитые вами чашки, чтобы мы смогли сесть и вместе выпить чаю», — сказала Меркель.

В свою очередь Макрон ответил, что у него нет возможности приехать на саммит НАТО в Лондон и делать вид, что ничего не происходит. Речь шла прежде всего о его отношении к действиям Турции и США в Сирии.

Ранее президент Франции Эманнуэль Макрон заявил, что Европа находится «на краю пропасти» и должна наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.

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Тогда заявление Макрона прозвучало на фоне операции члена НАТО Турции на севере Сирии против курдских формирований, которая не нашла поддержки среди членов Альянса.

Комментируя турецкое наступление, Макрон отмечал, что неспособность НАТО отреагировать на действия Анкары является«очень большой ошибкой» альянса.

В августе Макрон заявил, что эпоха доминирования Запада завершается, и в мире поднимаются «новые державы», среди которых Россия и Китай.