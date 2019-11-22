В ЕС ждут от Путина "значимых шагов" во время встречи "нормандской четверки"

По словам Тиббельса, в Брюсселе видят, что нарушения прекращения огня на Донбассе продолжаются.

В ЕС указывают на "обнадеживающие" сигналы в процессе реализации Минских соглашений и ожидают "значимых шагов" от России на саммите "нормандской четверки".

Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил глава отдела по отношениям со странами "Восточного партнерства" внешнеполитической службы ЕС Ричард Тиббельс на заседании делегации Европарламента по ассоциации с Украиной 21 ноября в Брюсселе.

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По словам Тиббельса, в Брюсселе видят, что нарушения прекращения огня на Донбассе продолжаются. В то же время в ЕС указывают на "обнадеживающие" сигналы: обмен пленными в сентябре, разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском, разминирование, а также завершение 20 ноября строительства моста через реку Сиверский Донец в Станице Луганской.

"Это были смелые шаги украинской стороны", - отметил чиновник внешнеполитической службы ЕС.

Он вновь подчеркнул, что теперь Брюссель ожидает от России "не менее значимых шагов для продвижения минского процесса", их Москва могла бы осуществить уже на саммите "нормандской четверки", запланированном на 9 декабря в Париже.

В то же время в ЕС ожидают от украинской власти новых шагов в контексте "инклюзивного" подхода к гражданам Украины на территории ОРДЛО, который задекларировал президент страны Владимир Зеленский.

"Мы думаем, что еще есть вещи, которые Украина может сделать. А именно, усилить поддержку (людей. - Ред.) В социальных вопросах, таких как выплата пенсий гражданам на неподконтрольных правительству территориях и избирательные права внутренне перемещенных лиц", - заявил Тиббельс .

По его словам, Украина недавно пообещала Евросоюзу принять закон об избирательных правах таких лиц до конца года.

Как известно, встреча глав государств «нормандского формата» запланирована на 9 декабря в Париже.