Washington Post: Независимости Украины нужна поддержка США перед "нормандской" встречей

Вашингтон должен как можно быстрее убрать дипломатический вакуум в отношениях с Киевом и показать, что он поддерживает украинскую независимость.

Один из аспектов, который легко не заметить в текущем украинском скандале, - это вред, причиняемый молодому правительства Владимира Зеленского, который победил на свободных и честных выборах весной, пообещав побороть коррупцию и закончить войну с Россией. Президент Украины добился определенного успеха на обоих фронтах.

Он смог продвинуть антикоррупционные меры в парламенте и провести переговоры о некоторых договоренностях с Москвой, которые повышают доверие между сторонами, включая обмен заключенными и отвод войск, - пишет Washington Post в редакционной статье.

Но теперь Зеленский предстал перед решающим моментом. Он пытается заключить новое соглашение с МВФ, который требует сохранения государственного контроля над крупнейшим украинским банком. Тем временем, 9 декабря президента Украины ждет встреча с Владимиром Путиным и лидерами Германии и Франции. Темой обсуждения будет сдвиг с места мирного соглашения, которое уже давно зашло в тупик.

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Годами политикой США было твердо стоять на стороне Украины в такие моменты не только для того, чтобы поддержать демократию в беде, но и чтобы продвигать американские стратегические интересы, такие как сдерживание российской агрессии в Европе. Однако, хаос, который президент Дональд Трамп внес в американо-украинские отношения, создал фактический дипломатический вакуум. Буквально каждый высокопоставленный чиновник, который работал над этими отношениями на протяжении последних двух лет, подал в отставку или дал показания в деле об импичменте и был приговорен американским президентом.

Зеленского до сих пор не пригласили в Белый дом на встречу с Трампом, которая была обусловлена американским лидером рядом политических услуг. Президент США до сих пор повторяет фальшивые обвинения о том, что Украина якобы вмешивалась в американскую избирательную кампанию 2016 года. Он рассказывает эти выдумки даже после того, как ему объяснили, что их придумали спецслужбы России. Госсекретарь Майк Помпео, который должен был бы спасать отношения с Киевом, вместо этого заявил, что московская ложь достойна расследования.

Все это сильно ослабляет позицию Зеленского, особенно перед встречей с Путиным, а также канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Последние двое, скорее всего, будут давить на украинца, чтобы заставить его пойти на уступки перед российским автократом. Потому что это позволило бы им улучшить европейские отношения с Россией. Путин со своей стороны хочет, чтобы Зеленский уступил суверенитет Украины над территориями Донбасса, которые оккупировали российские силы и их марионетки. Это искалечит украинскую независимость от России, а также ее надежды интегрироваться с Западом.

До сих пор существует сильная поддержка Украины в Конгрессе даже среди республиканцев, которые оправдывают Трампа. Они должны давить на президента и Помпео с требованием возродить американскую поддержку Украины. Госдепартамент должен назначить нового представителя США на мирных переговорах. Помпео сам должен включиться в процесс. Очень важно, чтобы США продемонстрировали, что они до сих пор поддерживают независимость Украины. Иначе вред, нанесенный Трампом, будет закреплен.