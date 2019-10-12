Процесс очередного обмена удерживаемыми лицами c РФ находится на решающей стадии – Пристайко (видео)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко уточнил, что стороны планируют обменять три группы людей.

Процесс очередного обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной находится на решающей стадии, планируется обменять три группы людей.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в интервью Радио Свобода.

«В этих процессах каждое сказанное слово всегда может сыграть драматическую роль. И я просто стараюсь не говорить ни о датах, ни о количестве лиц для обмена, никаких не давать данных. Потому что действительно судьба каждого конкретного человека, сидящего за решеткой, может решиться просто невнимательно сказанным словом. Именно поэтому я хочу сказать, что этот процесс находится на решающей стадии. Но ни сколько человек, ни даты, извините, я не могу вам сказать», - отметил он.

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На уточняющий вопрос, о каких пленных идет речь, министр ответил, что планируется обменять три группы людей.

«Этот обмен значительно более сложный, и он состоит из нескольких групп людей. Среди них есть все группы и даже еще одна группа есть тоже там. Скажем так, три группы людей, которые мы хотим обменять», - отметил Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен, в рамках которого в Украину вернулись 35 граждан, в том числе 24 моряки, захваченные ФСБ России осенью 2018 года в районе Керченского пролива.