Переговоры с МВФ продолжаются, и мы надеемся на их успешное завершение - Смолий
Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом относительно новой программы.
Читайте также"Мы провели конструктивные переговоры": Гончарук прокомментировал работу миссии МВФ в Украине
Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе брифинга.
«Переговоры продолжаются, и мы надеемся на их успешное завершение», - сказал Смолий.
По его словам, после завершения работы миссии МВФ в Киеве на прошлой неделе в настоящее время продолжаются консультации в Вашингтоне, итоги которых ожидаются в ближайшее время.
Справка УНИАН. Миссия Международного валютного фонда находилась в Украине с 14 по 22 ноября для продолжения дискуссий с украинскими властями относительно новой трехлетней программы расширенного финансирования.
В Национальном банке оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 млрд долларов и прогнозировали получение первых 2 млрд до конца текущего года.
По итогам миссии ее глава Рон ван Роден отметил существенный прогресс на пути реформ и относительно обсуждения мер, которые могут стать основой для новой программы, анонсировав продолжение дискуссий в следующие недели.