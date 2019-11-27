Переговоры с МВФ продолжаются, и мы надеемся на их успешное завершение - Смолий

После завершения работы миссии в Киеве продолжаются консультации в Вашингтоне.

Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом относительно новой программы.

Читайте также"Мы провели конструктивные переговоры": Гончарук прокомментировал работу миссии МВФ в Украине

Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе брифинга.

«Переговоры продолжаются, и мы надеемся на их успешное завершение», - сказал Смолий.

По его словам, после завершения работы миссии МВФ в Киеве на прошлой неделе в настоящее время продолжаются консультации в Вашингтоне, итоги которых ожидаются в ближайшее время.

Справка УНИАН. Миссия Международного валютного фонда находилась в Украине с 14 по 22 ноября для продолжения дискуссий с украинскими властями относительно новой трехлетней программы расширенного финансирования.

В Национальном банке оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 млрд долларов и прогнозировали получение первых 2 млрд до конца текущего года.

По итогам миссии ее глава Рон ван Роден отметил существенный прогресс на пути реформ и относительно обсуждения мер, которые могут стать основой для новой программы, анонсировав продолжение дискуссий в следующие недели.