Министра обороны КНДР расстреляли по приказу Ким Чен Ына на глазах у сотен свидетелей - СМИ

Разведывательные службы Южной Кореи узнали о казни министра обороны КНДР генерал-полковника Хен Ен Чхоля, сообщает Дождь со ссылкой на Yonhap.

По предварительным данным, генерала расстреляли 30 апреля из зенитных орудий на глазах у сотен свидетелей.

По данным телеканала JTBC, генерала казнили за измену — он якобы заснул в присутствии лидера государства Ким Чен Ына во время военного смотра.

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С июня прошлого года Хен Ен Чхоль занимал пост министра Народных вооруженных сил, а в сентябре был избран членом Государственного комитета обороны. При этом он не был главным северокорейским военачальником — им считается «второй человек» в номенклатуре КНДР, начальник Главного политического управления армии Хван Бен Со.

Официального подтверждения этой информации нет, однако ранее руководство КНДР уже прибегало к такому способу наказания. В 2013 году был казнен дядя главы государства Чан Сон Тхэк, считавшийся одним из влиятельнейших политиков в стране. По данным перебежчиков, ситуация в государстве сейчас нестабильна, поскольку члены высшего военного руководства не проявляют достаточного уважения по отношению к Ким Чен Ыну.