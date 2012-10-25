В Северной Корее генерала казнили, расстреляв из миномета

Генерал был пойман на пьянстве и кутеже во время официального траура по поводу смерти Ким Чен Ира, сообщает The Daily Telegraph.

Генерал Ким Чхоль был арестован в начале этого года по приказу нового лидера Северной Кореи Ким Чен Ына (сына умершего Ким Чен Ира).

Издание сообщает, что Ким Чен Ын приказал казнить генерала таким образом, чтобы от него "не осталось никаких следов, даже волоска".

В итоге опального генерала привязали к столбу и расстреляли из миномета, после чего от него на самом деле ничего не осталось.

Казнь Ким Чхоля - лишь один из примеров зачистки представителей северокорейской армии или партии, которые могли угрожать еще неокрепшему режиму Ким Чен Ына.

Жертвами репрессий в этом году стали 14 высших должностных лиц Северной Кореи, в числе которых министр обороны и глава Нацбанка.