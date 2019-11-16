Протесты в Боливии: шесть человек погибли, более сотни – ранены

Накануне профсоюз производителей коки организовал марш протеста в городе Сакаба, добиваясь возвращения изгнанного президента Эво Моралеса.

В Боливии в результате кровопролитных столкновений между сторонниками свергнутого президента Эво Моралеса и силовиками погибли 6 человек, еще более 100 были ранены и около 200 – арестованы.

Об этом сообщает Deutsche Wellе со ссылкой на боливийские СМИ.

Читайте такжеВ Боливии – новый президент (фото)Накануне профсоюз производителей коки организовал марш протеста в городе Сакаба, добиваясь возвращения Моралеса. Протестующие попытались прорваться через полицейский кордон, чтобы пройти к месту сбора участников акции. Насилие исходило как со стороны демонстрантов, так и со стороны военных полицейских.

Правительство временного президента Боливии Жанин Аньес выразило сожаление по поводу жертв и созвало круглый стол с участием представителей всех сторон, который должен состояться в городе Кочабамба 16 ноября.

Аньес сказала, что Моралес может вернуться в Боливию, но ему придется предстать перед судом.

Тем временем Эво Моралес, который находится в изгнании в Мексике, через Twitter призвал военных и полицию прекратить «убийства«, подчеркнув, что боливарианская униформа не должна быть запятнана кровью народа. Ранее он призвал к посредничеству между переходным правительством, гражданским обществом и представителями его партии «Движение к социализму«.

Как сообщал УНИАН, Эво Моралес покинул пост президента Боливии 10 ноября на фоне массовых протестов против его спорного переизбрания и под давлением военных.

После президентских выборов 20 октября Жанин Аньес, которая занимала тогда пост второго заместителя председателя Палаты сенаторов, провозгласила себя временным президентом. Конституционный суд Боливии одобрил ее действия.

Эво Моралес и его партия назвали случившееся путчем.