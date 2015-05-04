За выходные у берегов Италии спасли почти 6 тысяч нелегальных мигрантов (фото)

Все они пытались добраться до земли на деревянных и резиновых плотах и лодках, передает Русская служба Би-Би-Си.

В береговой охране страны также сообщили, что эта масштабная спасательная операция может считаться крупнейшей в нынешнем году.

В минувшее воскресенье итальянские спасатели также извлекли из моря тела 10 мигрантов неподалеку от побережья Ливии.

В операции также участвовали французские спасатели.

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Ожидается, что цифры по количеству спасенных в этих выходные еще будут корректироваться.

Самыми напряженными в этом году стали 12 и 13 апреля - тогда было спасено около 6500 человек.

В связи с предстоящим потеплением ожидается, что в предстоящие дни на рискованную операцию по форсированию Средиземного моря решатся еще многие выходцы из Африки.

По меньшей мере 1750 беженцев из Африки погибли с начала 2015 года, пытаясь переплыть Средиземное море. Это в двадцать раз больше, чем за тот же период прошлого года (96 погибших).