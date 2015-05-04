За выходные у берегов Италии спасли почти 6 тысяч нелегальных мигрантов (фото)
По сообщению итальянской полиции, за минувшие выходные почти 6000 тысяч мигрантов из Африки были спасены у берегов Италии.
Все они пытались добраться до земли на деревянных и резиновых плотах и лодках, передает Русская служба Би-Би-Си.
В береговой охране страны также сообщили, что эта масштабная спасательная операция может считаться крупнейшей в нынешнем году.
В минувшее воскресенье итальянские спасатели также извлекли из моря тела 10 мигрантов неподалеку от побережья Ливии.
В операции также участвовали французские спасатели.
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Ожидается, что цифры по количеству спасенных в этих выходные еще будут корректироваться.
Самыми напряженными в этом году стали 12 и 13 апреля - тогда было спасено около 6500 человек.
В связи с предстоящим потеплением ожидается, что в предстоящие дни на рискованную операцию по форсированию Средиземного моря решатся еще многие выходцы из Африки.
По меньшей мере 1750 беженцев из Африки погибли с начала 2015 года, пытаясь переплыть Средиземное море. Это в двадцать раз больше, чем за тот же период прошлого года (96 погибших).