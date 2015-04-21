Жертвами кораблекрушения в Средиземном море стали 800 человек

Об этом заявили в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщает ТАСС со ссылкой на France-Presse.

Читайте такжеЕС собирается на внеочередной саммит из-за гибели сотен мигрантов в Средиземном море

"Мы можем подтвердить гибель 800 человек", - заявил представитель УВКБ.

Как сообщал УНИАН, судно с сотнями мигрантов на борту перевернулось 19 апреля в Средиземном море.

Прокурор сицилийского города Катания подтвердил, что на корабле, который затонул в 60 км от берегов Ливии, находились около 950 мигрантов.

Итальянский премьер-министр Маттео Ренци отметил, что будет просить помощи у своих коллег по ЕС противостоять большим потокам нелегальных мигрантов. Он назвал гибель мигрантов в Средиземном море настоящим убийством, которое происходит каждый день.