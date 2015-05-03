Береговая охрана Италии за сутки спасла почти 3,5 тысячи нелегальных мигрантов
10:13, 03 мая 2015Мир
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За минувшие сутки береговая охрана Италии спасла 3,5 тысячи нелегальных мигрантов, которые пытались достичь итальянского берега.
REUTERS
Об этом заявил представитель местных властей, сообщает Русская служба Би-би-си.
Отмечается, что почти 3,5 тысячи выходцев из Африки и с Ближнего Востока пытались достичь итальянского берега на трех переполненных судах.
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Согласно сообщению, в середине апреля за два дня аналогичным образом были спасены более 6,5 тысячи нелегалов.
Как сообщал УНИАН, ранее в ЕС договорились о ряде мер для предотвращения гибели мигрантов в Средиземном море. Речь идет об удвоении финансирования спасательных операций и уничтожении старых кораблей.
Напомним, накануне судно с около 700 мигрантами затонуло в Средиземном море.
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