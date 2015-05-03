Береговая охрана Италии за сутки спасла почти 3,5 тысячи нелегальных мигрантов

Об этом заявил представитель местных властей, сообщает Русская служба Би-би-си.

Отмечается, что почти 3,5 тысячи выходцев из Африки и с Ближнего Востока пытались достичь итальянского берега на трех переполненных судах.

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Согласно сообщению, в середине апреля за два дня аналогичным образом были спасены более 6,5 тысячи нелегалов.

Как сообщал УНИАН, ранее в ЕС договорились о ряде мер для предотвращения гибели мигрантов в Средиземном море. Речь идет об удвоении финансирования спасательных операций и уничтожении старых кораблей.

Напомним, накануне судно с около 700 мигрантами затонуло в Средиземном море.