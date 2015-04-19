Судно с сотнями мигрантов затонуло в Средиземном море - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Times of Malta.

Согласно сообщению, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в 200 километрах к югу от итальянского острова Лампедуза. По предварительным данным, на борту судна могли находиться по меньшей мере 700 иммигрантов. На данный момент известно, что из воды удалось достать около 30 человек. Операция по спасению продолжается.

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Отмечается, что в Италию ежедневно по морю прибывают сотни выходцев из стран Северной Африки. Только за последнюю неделю в Сицилийском проливе были спасены 11 тысяч человек, отмечают итальянские СМИ.

Многие иммигранты, добирающиеся до итальянского берега на лодках из Ливии, терпят бедствие и погибают. По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев, с начала года в Средиземном море погибли 950 человек.