Евросоюз удвоит финансирование для спасения мигрантов

В частности страны ЕС удвоят финансирование программ "Тритон" и "Посейдон", что позволит спасать большее количество беженцев в Средиземном море. Такой договоренности министры внутренних и иностранных дел стран ЕС достигли сегодня на специальном совещании в Люксембурге, сообщает DW.DE.

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Как отметил после встречи министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, речь идет об удвоении средств и количества кораблей. На сегодня, в частности, финансирование миссии "Тритон" составляет 3 млн евро, отмечается в сообщении. Согласно ней, планируется конфисковывать и уничтожать старые суда, которые торговцы используют для перевозки нелегальных мигрантов.

Также должны быть определены меры для предотвращения торговли людьми. Кроме того, по словам Томаса де Мезьера, будут улучшены механизмы распределения между странами ЕС беженцев, которые прибывают в Европу. Сейчас такими государствами являются преимущественно Италия и Греция.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что в долгосрочной перспективе проблему можно решить, только если ликвидировать причины побегов людей из собственных стран. Как отмечается, основное количество беженцев - из стран Ближнего Востока, которые сейчас охвачены войной. "Вот почему важно, чтобы мы помогали стабилизировать ситуацию в Ливии", - подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер.