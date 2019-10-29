Washington Post: Давление Трампа на Украину заставило военных бояться за безопасность США

Если бы Киев выполнил требования американского президента, это лишило бы его поддержки обеих партий в Конгрессе.

Офицер Сухопутных войск США, который работал в Белом доме, планирует рассказать Палате представителей, что его тревожили требования президента Дональда Трампа к Украине относительно начала расследования против Джо Байдена. По его словам, это могло подорвать национальную безопасность США.

Главный эксперт американского Совета безопасности по вопросам Украины полковник Александр Виндмен входил в небольшую группу чиновников Белого дома, которые должны были слушать телефонный разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля. Об этом пишет Washington Post. В своих показаниях американский военный постоянно возвращается к страхам, что манипуляции американского лидера украинской политикой могут навредить и безопасности США.

«Не думаю, что правильно требовать от иностранного правительства начать расследование против гражданина США. Меня тревожило влияние на американскую правительственную поддержку для Украины», - говорится в тексте вступительной речи Виндмена, которую он собирается зачитать перед конгрессменами.

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Издание отмечает, что Виндмен – первый чиновник Белого дома, который даст показания в деле об импичменте и который слушал скандальный телефонный разговор президентов Украины и США. Текст его речи усилит показания бывшего руководителя Совета национальной безопасности Фионы Хилл, а также посла США в Киеве Уильяма Тейлора.

В своем заявлении Виндмен постоянно подчеркивает, что у него нет партийных предубеждений. А его утверждение мотивированы верностью Конституции и стране. Военный и его семья родом из СССР. Они сбежали из советской империи, когда ему было три года. Поэтому Виндмен называет себя иммигрантом и патриотом.

«Это мой священный долг и честь защищать нашу страну не зависимо от партийности или политики», - говорится в заявлении военно.

Виндмен работает в Белом доме с июля 2018 года. На службе в ведомстве он перешел из Пентагона, где принимал участие в разработке военных стратегий в противостоянии против России. Он признает, что никогда не имел прямых контактов и не разговаривал с президентом. Также в своем заявлении Виндмен подчеркивает, что он не информатор, из-за жалобы которого была запущена процедура импичмента.

«Я не знаю, кто этот информатор, и не хотел бы об этом рассуждать», - говорится в заявлении.

Несмотря на свое увольнение из Белого дома Виндмен очень встревожен тем, как президент Трамп и его главные советники манипулировали политикой в отношении Украины ради дискредитации Байдена. По словам военного, первый звонок Трампа новому украинскому президенту состоялся в апреле, когда Зеленский одержал победу на выборах. И разговор тогда был положительным.

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«Президент Трамп выразил свое желание сотрудничать с президентом Зеленским и пригласил его в Белый дом», - говорится в заявлении Виндмена.

Военный отмечает, что для украинской стороны встреча с американским лидером казалась особенно важной. Поскольку это стало бы символом усиления американской поддержки на фоне агрессии России. Но через считанные недели после первого обещания политику в отношении Киева «похитили партийные политики».

«Весной 2019 года я узнал о внешнем воздействии, которое продвигало фальшивые утверждения об Украине. Эти альтернативные утверждения подрывали усилия США по расширению сотрудничества с Киевом», - замечает Виндмен.

В своем заявлении он также упоминает о встрече с донором Трампа и послом США в ЕС Гордоном Сондлендом, которая проходила 10 июля. На ней Сондленд сказал, что украинская сторона должна начать расследование против себя за вмешательство в американские выборы в 2016 году, а также против Байдена и компании Burisma. На последнюю работал сын бывшего вице-президента США.

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«Я сказал послу Сондленду, что такие заявления неприемлемы. И что требования начать расследование против Байдена и его сына никак не касаются национальной безопасности. Такие расследования – это не то, в чем Совет национальной безопасности США хочет участвовать», - говорится в заявлении Виндмена.

После этого военный сообщил о своих тревогах главному юристу Совета национальной безопасности США. Виндмен подчеркнул, что расследование против Байдена и Burisma втянули бы нового президента Украины в американскую внутреннюю политику. А это привело бы к тому, что Киев потерял бы поддержку обеих партий в Конгрессе.

«Это подорвало бы национальную безопасность США», - написал Виндмен.