Путин и Эрдоган договорились, что Турция и РФ будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу

Российский лидер заявляет, что с Турцией достигнуты «судьбоносные» договорённости.

Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин в Сочи договорились, что Анкара и Кремль будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу к востоку от реки Евфрат.

Как сообщает Радио Свобода, согласно договорённости, текст которой зачитал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, турецкие войска будут контролировать ту часть 30-километровой зоны у границы, которая оказалась под их контролем в результате операции, начатой Турцией на севере Сирии 2 недели назад. В остальные части 30-километровой зоны будет введена российская военная полиция, а курдские вооружённые формирования должны будут покинуть эту зону. После этого начнётся совместное российско-турецкое патрулирование у границы.

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Эрдоган во вторник посетил Сочи, где провёл переговоры с российским президентом Путиным. Переговоры продолжались шесть часов, главной их темой стала турецкая военная операция на севере Сирии.

По словам Путина, в ходе переговоров сторонам удалось выработать совместный подход к нормализации ситуации на севере Сирии. Решения российский президент назвал «очень важными, если не судьбоносными».

Эрдоган сообщил, что в так называемой «зоне безопасности» на территории Сирии у границы с Турцией может быть размещена часть сирийских беженцев, сейчас находящихся на территории Турции.

Как сообщал УНИАН, Турция две недели назад начала операцию против курдских вооружённых отрядов на севере Сирии. 22 октября истекает 5-дневное перемирие, которое началось после встречи Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом.

Во вторник руководство сирийских курдов сообщило, что вывело свои отряды из 30-километровой зоны у границы с Турцией. Это было одним из условий для того, чтобы Турция прекратила операцию.

После её начала американские войска в Сирии покинули районы, прилегающие к турецкой границе, а в часть контролируемых курдами районов вошли войска сирийского президента Башара Асада, поддерживаемого Россией.