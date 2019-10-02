Die Zeit: К арестованному убийце «врага Кремля» в Берлине приходили дипломаты России

Все больше деталей указывает на то, что за расправой над гражданином Грузии посреди немецкой столицы стоит именно российское правительство.

23 августа в парке в центре Берлина тремя выстрелами в голову убили мужчину. А уже через считанные минуты после того убийцу схватили в кустах неподалеку. Он успел утопить свое оружие в реке Шпрее. Но полицейские водолазы смогли достать пистолет из воды.

Следователи ищут зацепки в лабораториях. А тем временем дело об убийстве начинает давить на отношения Германии с Россией. За расследованием пристально следят в Вашингтоне, так же как и в Лондоне и Москве, — пишет Die Zeit.

Издание пишет, что чем дальше продвигается расследование убийства гражданина Грузии Землимхана Хангошвили, тем более очевидным становится причастность правительства России. Подозреваемый в нападении российский гражданин Вадим Соколов (такое имя указано в его документах), молчит с момента своего ареста. По данным издания, через несколько дней после убийства его в следственном изоляторе посетили два дипломата РФ. Они показали дипломатические паспорта и провели с Соколовым подробную беседу.

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Издание пишет, что содержание беседы остается неизвестным. Поскольку она проходила без надзора. В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, действия российских дипломатов были вполне законны. Однако, они подозрительно быстро отреагировали на события в Берлине, бросившись на помощь подозреваемому в убийстве.

Тем временем, следователи считают, что оружие Соколова попало в Берлин из Варшавы. Пистолет Glock, из которого он стрелял, был продан в 1986 году из Австрии в Эстонию. На то время балтийская страна была под контролем СССР. Позже ствол пистолета был заменен. Вероятно, это было сделано, чтобы замести следы.

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За делом с тревогой следят в правительстве и министерстве иностранных дел Германии. Если окажется, что грузина застрелили посреди Берлина на заказ Москвы, дело приобретет политическое значение и будет требовать серьезных последствий. Германии придется отреагировать не менее жестко, чем Британия летом 2018 года, когда российские агенты попытались убить экс-шпиона Сергея Скрипаля.