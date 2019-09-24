Wall Street Journal: Трамп может выпутаться из скандала о давлении на Украину

Публикацию полного текста разговора с Зеленским можно использовать для контрнаступления против демократов, которые заговорили об импичменте.

Демократы поймали новый удобный момент для импичмента. И в этот раз они думают, что у них все получится благодаря телефонному разговору Дональда Трампа с президентом Украины, во время которого американский лидер просил украинского расследовать вмешательство Джо Байдена и его сына Хантера в украинские дела.

Лучшей защитой для Трампа в этой ситуации стало бы хорошее наступление, а именно публикация полной стенограммы его телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Об этом в редакционной статье пишет Wall Street Journal.

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Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси требует, чтобы Трамп передал стенограмму Комитета нижней палаты Конгресса по вопросам разведки, намекая, что упрямый отказ будет иметь жесткие последствия. Это означает, что она наконец сделает то, о чем многие демократы мечтали со дня инаугурации, устроив голосование за импичмент.

Трамп сказал, что он может сделать стенограмму телефонного разговора с украинским президентом публичной. И это лучше, чем отправлять текст в Конгресс. Ведь парламент все равно его обнародует, а может сделать это еще и выборочно. Издание пишет, что Акт защиты разоблачителей тайн не охватывает случаев, касающихся таких президентских коммуникаций. Трамп не нарушает закон, когда отказывается передать текст телефонного разговора с президентом Украины, несмотря на все требования в Палате представителей. Тревожит и то, что неизвестный инсайдер в разведке может выдвинуть обвинения, которые дают Конгрессу право прослушивать президентские телефонные разговоры.

Но если сохранить текст звонка Зеленскому в тайне, демократы будут обвинять Трампа в том, что он что-то скрывает. Если президент США опубликует все сам, он опровергнет это обвинение и не даст демократам оснований для расследования против себя. Он также бросит вызов политическим оппонентам, которые стараются устроить ему импичмент на основании телефонного разговора, суть которого все американцы смогут оценить самостоятельно.

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Если разговор прямой и «идеальный», как утверждает Трамп, демократам будет трудно выставить ее причиной для импичмента перед не фанатичными избирателями. Они также столкнутся с необходимостью сделать выбор в вопросе конфликта интересов Джо Байдена в Украине, когда он был вице-президентом. Будут ли демократы оправдывать поведение своего кандидата, но при этом требовать импичмент Трампа за то, что он попросил Киев расследовать коррупционные дела и поведение Байденов? Это, безусловно, будет зрелищным политическим эпизодом.

Много левых в рядах демократов не против, чтобы украинский скандал потопил президентские амбиции Байдена. Ведь это откроет предвыборный путь для Берни Сандерса или Элизабет Уоррен. Но это не понравится демократам в Палате представителей, которые представляют решающие округа. Ведь им будет труднее бороться за свое переизбрание. Поэтому нужно опубликовать стенограмму разговора с Зеленским и проверить, есть ли у демократов смелость воплощать свои мечты об импичменте.