Госдеп США отказался публиковать содержание разговора Трампа и Зеленского

Помпео подчеркнул, что содержание переговоров имеет конфиденциальный характер, поэтому распространять его не будут.

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Госдеп не будет публиковать телефонный разговор президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает "112 Украина", об этом госсекретарь США сказал в эфире телекомпании ABC.

Помпео подчеркнул, что содержание переговоров имеет конфиденциальный характер, поэтому распространять его не будут.

"Вы знаете, что мы (Госдепартамент) крайне редко разглашаем стенограммы. Разговоры лидеров мира имеют конфиденциальный характер. Неуместно вести себя так, за исключением каких-то экстремальных обстоятельств", - подчеркнул Помпео.

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Как сообщал УНИАН, 25 июля в пресс-службе Зеленского заявили, что в ходе телефонной беседы Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины и "завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".

Скандал между Белым домом и Конгрессом разгорелся после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ допускали, что во время беседы с Зеленским Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии США и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились в администрацию Трампа с требованием предоставить стенограмму его беседы с Зеленским.

Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму более 33 млн долларов США при покупке группы компаний Херсонской "нефтеперевалки", в которую были вовлечены компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компания экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

14 мая тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украина готова передать правоохранительным органам США материалы о расчетах компании Burisma. По его словам, в распоряжении следствия есть распечатка всех расчетов, по которым средства получили, в том числе, и граждане Соединенных Штатов Америки с громкими фамилиями. При этом Луценко подчеркнул, что иностранцы, которые были привлечены к управлению компанией Burisma, не нарушали украинское законодательство.