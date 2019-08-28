Макрон намекнул на слабость РФ и предложил оказать Москве поддержку

По словам Эммануэля Макрона, США, Россия и Китай борются за гегемонию в мире, а Европа может решить быть или "меньшим союзником одной страны или другой, или принять участие в игре".

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европа исчезнет, если не сможет переосмыслить свою стратегию в отношении России.

Об этом он заявил во время своего ежегодного выступления перед французскими дипломатами, передает НВ со ссылкой на Euroactiv.

По словам Макрона, США, Россия и Китай борются за гегемонию в мире, а Европа может решить быть или "меньшим союзником одной страны или другой, или принять участие в игре".

Читайте такжеМакрон: Возвращение России в G7 неуместно до окончания агрессии против Украины

"Мы не сможем восстановить Европу, не восстановив связи с Россией, иначе Россия пойдет на сближение с другими державам", - сказал Макрон.

По словам Макрона, некоторые из союзников Парижа "всегда будут подталкивать нас к введению новых санкций".

"Но это не в наших интересах. Нам нужно построить "архитектуру доверия" в Европе… ВВП России эквивалентен ВВП Испании, а население страны сокращается. Как вы думаете, кто-то сможет продержаться? Мы должны предложить этой стране стратегический вариант, который ей неизбежно понадобится", - сказал он.

Макрон также подчеркнул необходимость восстановления "европейского суверенитета".

Ранее издание The Guardian, ссылаясь на дипломатические источники, сообщило, что президент США Дональд Трамп поссорился со своими коллегами из "Большой семерки" на саммите в Биаррице, настаивая на возвращении России в G7.