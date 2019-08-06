Business Insider: Через 74 года после Хиросимы мир так ничего не понял о ядерном оружии

Американские пилоты, которые первыми в истории применили ядерное оружие против японского города, по-разному относились к своему поступку.

Утром 6 августа 1945 года бомбардировщик B-29 «Суперкрепость» ВВС США, который был назван пилотом «Энола Гей», взлетел с авиабазы Тиниан и отправился в направлении города Хиросима на юге Японии. На борту он нес 4-тонную чрезвычайно секретную бомбу под названием «Малыш». Пилот самолета Пол Тиббетс, который возглавлял экипаж из 12 человек в этой миссии, в конце концов изменил историю мира.

Об этом пишет Business Insider, добавляя, что он назвал свой самолет в честь матери. Хиросима в то утро уже несколько раз просыпалась из-за сирены, которая предупреждала о приближении вражеской авиации. Но то была фальшивая тревога. Поэтому когда «Энола Гей» приблизилась к городу в 8:15 утра, много кто решил, что это разведывательный самолет. Но когда зазвучал сигнал тревоги, первая атомная бомба, которую применили в войне, была уже сброшена.

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С ослепительной вспышкой и температурой, выше чем на поверхности Солнца, она взорвалась. Бомба уничтожила все в радиусе 8 километров и убила примерно 80 тысяч человек. Десятки тысяч скончались позже от ранений и лучевой болезни.

Когда взрыв произошел, бомбардировщик «Энола Гей» был уже за 16 километров от города. Однако, он все равно почувствовал ударную волну. Экипаж самолета вспоминал, что толчки от взрыва были настолько сильными, что это было похоже на вражеский обстрел вблизи. Через три дня после того ВВС США сбросили вторую еще более мощную бомбу на город Нагасаки. Япония объявила капитуляцию, завершив тем самым Вторую мировую войну.

С тех пор продолжались споры о том, правильно ли поступили США, решившись применить атомную бомбу. Одни утверждают, что атака была негуманной, ведь пострадало мирное население. Тем более, были и другие доступные варианты для военных. Их оппоненты утверждают, что атомный удар был необходимым, чтобы заставить Японию сдаться и избежать большой и кровавой военной кампании по всей территории Японии.

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Но как оценивали первый боевой атомный взрыв 12 членов американского экипажа, которые сбросили на Хиросиму «Малыша»? Тиббетс и другие члены команды до конца своей жизни считали, что бомбардировка была необходимой, чтобы спасти еще больше жизней.

«Я знаю, что мы поступили правильно. Потому что когда я узнал, что мы сделаем, я подумал: да, мы убьем много людей, но одновременно мы спасем еще больше жизней. Нам не пришлось вторгаться в Японию», - сказал Тиббетс в интервью в 2002 году.

Военные США подсчитали, что вторжение в Японию стоило бы миллионы американских и японских жизней. Поэтому было решено, что атомная атака необходима для демонстрации превосходящей силы и окончания войны. Тиббетс умер в 2007 году. Он так и не покаялся в убийстве десятков тысяч мирных японцев.

«Пришлось убить много невинных людей. Но в мире еще не было проклятой войны, на которой невинные люди не гибли бы», - утверждал он.

«Им просто не повезло там оказаться», - добавил пилот.

Однако, некоторые члены экипажа «Енола Гей» все же высказывали сожаление и говорили, что их преследовали те разрушения, которые они причинили во времена Второй мировой войны.

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«Я молюсь, чтобы никто не стал свидетелем такого снова. Такой ужасной траты, таких невероятных потерь жизней», - сказал капитан Теодор ван Кирк, который был штурманом самолета.

«Мы сбросили первую атомную бомбу. Надеюсь, никто и никогда не сбросит еще одну. Я молюсь, чтобы мы усвоили урок раз и навсегда. Но я не уверен, что мы это уже сделали», - добавил он.

Хиросима и Нагасаки остаются единственными городами в мире, которые стали жертвами атомной бомбы, примененной во времена войны. Соглашения, принятые в ходе Холодной войны, остановили распространение ядерного оружия. Но теперь они начали распадаться. И это возвращает актуальность вопросам о нравственности ядерных конфликтов.