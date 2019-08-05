Разрыв ракетного договора: Путин допустил возобновление гонки вооружений

Путин поручил профильным ведомствам самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности.

Президент РФ Владимир Путин считает, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в мире может возобновиться гонка вооружений.

Об этом говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

«По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности, неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия. Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружений. И, чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, нужно ещё раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьёзный диалог без двусмысленностей и по существу», - говорится в заявлении Путина.

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По мнению российского президента, прекращение договоренностей между Россией и США «серьёзнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех».

В связи с этим Путин поручил Министерству обороны РФ и Министерству иностранных дел, Службе внешней разведки России «внимательно, самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности».

«В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет», - говорится в заявлении президента РФ.

Как сообщал УНИАН, 2 августа завершилась процедура выхода США из Договора о РСМД, в результате чего данная сделка прекратила свое действие.

"Россия несет исключительную ответственность за прекращение договора. Начиная, по меньшей мере, с середины 2000-х годов, Россия разрабатывала, производила, осуществляла пусковые испытания, а теперь развернула несколько батальонов своей ракеты, что противоречит договору (крылатой ракеты средней дальности наземного базирования SSC-8 или 9М729). Соединенные Штаты впервые выразили свою обеспокоенность России в 2013 году. Россия в ответ систематически, в течение шести лет, отвергала усилия США, направленные на возвращение России к соблюдению условий договора", - подчеркнул государственный секретарь США Майк Помпео.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ был призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещал США и России хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.