Годовщина трагедии в Хиросиме: сегодня отмечается Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (видео)

6 августа отмечается Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.

В этот день, 6 августа 1945 года, американская авиация сбросила атомную бомбу на японский город Хиросима.

Во время взрыва погибло более 70 тысяч человек. Еще десятки тысяч умерли от тяжелых болезней в следующие несколько лет. По приблизительным оценкам историков, общее число жертв взрыва достигает 200 тысяч человек.

В память о такой страшной ошибке прошлого и в знак отказа от ядерного оружия мировое сообщество решило отмечать 6 августа День Хиросимы и Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.

Сегодня крупнейшими запасами ядерных боеголовок обладают США и Россия. Ядерные страны продолжают проводить испытания смертельного оружия и время от времени угрожают друг другу применить ядерные запасы. Поэтому на планете в любой момент может развязаться ядерная война, последствия которой могут быть фатальными для всего человечества.