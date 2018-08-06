Годовщина трагедии в Хиросиме: сегодня отмечается Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (видео)

17:06, 06 августа 2018
Общество
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Во время взрыва погибло более 70 тысяч человек. Еще десятки тысяч умерли от тяжелых болезней в следующие несколько лет. По приблизительным оценкам историков, общее число жертв взрыва достигает 200 тысяч человек.

В память о такой страшной ошибке прошлого и в знак отказа от ядерного оружия мировое сообщество решило отмечать 6 августа День Хиросимы и Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.

Сегодня крупнейшими запасами ядерных боеголовок обладают США и Россия. Ядерные страны продолжают проводить испытания смертельного оружия и время от времени угрожают друг другу применить ядерные запасы. Поэтому на планете в любой момент может развязаться ядерная война, последствия которой могут быть фатальными для всего человечества.

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Теги: #ядерное оружие#ядерное соглашение#ядерная война КНДР#ядерная атака#ядерное оружие РФ и США