Эксперты получили записи из самописца A320
23:21, 25 марта 2015Мир
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Французские эксперты смогли получить аудио записи с одного из "черных ящиков" пассажирского самолета, который разбился во французских Альпах
REUTERS
По словам руководителя агентства по расследованию авиапроисшествий BEA, на расшифровку записей могут уйти дни или недели, передает ВВС Украина.
Во вторник спасатели нашли поврежденный бортовой самописец самолета, второй - до сих пор ищут.
Напомним, лайнер A320 авиакомпании Germanwings, который следовал из Барселоны в Дюссельдорф, во вторник днем разбился в труднодоступном районе Альп на юго-востоке Франции.
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В результате катастрофы, по последним данным, погибли 150 человек.
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