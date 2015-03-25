В Германии зажигают свечи в память погибших в авиакатастрофе, Germanwings отменила 30 рейсов

Работа аэропорта немецкого Дюссельдорфа, где должен был приземлиться "Аэробус", продолжается в привычном режиме, однако в этом городе Lufthansa и ее дочерней компании Germanwings пришлось отменить 7 рейсов, сообщает ТСН.

"Здесь стоят пассажиры, ожидающие свои рейсы, которые они забронировали в Germanwings. Мы должны признать, что в этот трагический день некоторые пилоты не хотят вылетать. Пилоты объяснили это личными причинами. Мы, конечно, об этом жалеем. Но мы стараемся помочь пассажирам, которые забронировали рейсы Germanwings перебронировать рейс, взять билет на поезд или поселиться в отеле", - говорит Флориан Гренцдьорффер, представитель авиакомпании Lufthansa.

Родственникам пассажиров рейса, попавшего в авиакатастрофу, оказывают психологическую помощь.

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"Их важно было убрать подальше от всей спешки на аэродроме, чтобы обученный персонал с ними продолжал говорить, чтобы людей можно было утешать настолько, насколько это вообще возможно. Поэтому очень важно, чтобы обученный персонал мог быстро начать работу. Мы повысили количество персонала, который занимается родственниками. Частично это люди от авиаперевозчика. Мы могли очень быстро созвать всех коллег, чтобы они могли утешать, разговаривать", - говорит Томас Кьоттер, представитель аэропорта Дюссельдорфа.

Людей стали отводить в ВИП-зоны, на огороженную территорию, чтобы там сообщить им страшную новость. Родственниками заботятся сейчас до 150 человек персонала, среди них психологи, для близких заразервовано более ста номеров соседних отелей.

Авиаперевозчик подтвердил, что пилот рейса был опытный и летал 10 лет, но самолет имел уже 24 года стажа. По сообщениям прессы, самолет долго не мог вылететь из Барселоны из-за технической проблемы. Представители Germanwings говорят, что последнюю техническую проверку самолет проходил в Дюссельдорфе.

Среди 150 человек на борту самолета находилось 67 граждан Германии. Также на борту были граждане Испании, Бельгии и Турции. Кроме того, известно о смерти Олега Брыжака, солиста оперы Дюссельдорфа, который имел украинские корни.