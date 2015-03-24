В Germanwings заявили, что при крушении авиалайнера во Франции погибли 67 немцев
19:26, 24 марта 2015Мир
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На борту самолета компании Germanwings, который разбился в горах на юге Франции, находились 67 граждан Германии.
REUTERS
Об этом заявил пресс-секретарь Germanwings Томас Винкельман, пишет Европейская правда со ссылкой на Tagesspiegel.
"Вероятно, 67 немцев были на борту", - сказал он, добавив, что это число может измениться.
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Как сообщал УНИАН, немецкий аэробус А320 компании Germanwings (Lufthansa) сообщением Дюссельдорф-Барселона (рейс 4U9525) разбился во французских Альпах.
Министр транспорта Франции Алан Видали заявил, что выживших при крушении пассажирского самолета во франзузских Альпах нет.
На борту потерпевшего крушение самолета в основном находились граждане Германии и Испании.
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