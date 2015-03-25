В Испании родственники 32 жертв авиакатастрофы в Альпах сдали образцы ДНК

Об этом сообщает испанское издание Europa press, пишет Газета.Ru

Как пояснил источник в каталонской полиции, образцы ДНК были взяты у родственников пассажиров рейса в кризисной комнате второго терминала аэропорта Эль-Прат-де-Барселона.

Собраны биологические образцы будут переданы французским властям, которая организовала операцию по сбору тел погибших на месте крушения лайнера во Французских Альпах.

Родственники погибших в авиакатастрофе во Франции собрались в аэропорту Барселоны.

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В то же время, как сообщают СМИ, спасатели на ночь приостановили поиски в районе катастрофы А320. По словам представителя жандармерии, подполковника Жан-Марка Менишини, полеты вертолетов в районе катастрофы прерваны с наступлением темноты и возобновятся в среду.

Напомним, самолет А320, летевший из Испании в ФРГ, разбился во вторник во французских Альпах.

На борту лайнера находились 144 пассажира и шесть членов экипажа. По данным СМИ, на борту самолета находились 16 немецких школьников. Украинцев среди погибших в крушении самолета во Франции нет.