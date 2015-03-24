СМИ: Спасатели пока не могут добраться до самолета, упавшего в Альпах
Возле места катастрофы практически нет дорог, что значительно усложняет работу спасателям.
Пассажирский самолет Airbus A320, летевший из Барселоны в Дюссельдорф, упал во французских Альпах, в настоящее время бригады пожарных и спасателей не смогли добраться до места крушения лайнера, пишет Новое время со ссылкой на французские СМИ.
Факт крушения самолета подтвердили в мэрии города Барселонет, но не смогли сообщить, действительно ли речь идет об А320.
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"Пока мы не знаем причин крушения. Мы опасаемся, что в этой катастрофе могли погибнуть от 142 до 150 человек", - заявил премьер-министр Франции Мануэль Вальс.
Ожидается, что позже во вторник к месту катастрофы планирует прибыть глава МВД Франции Бернар Казнев.
Как сообщает агентство AFP, авиакатастрофа произошла в горах на высоте 1400 метров, в это место очень сложно попасть.