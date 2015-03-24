Спасатели организовали масштабные поиски выживших в катастрофе самолета во Франции (фото)

Сегодня самолет A320 авиакомпании Germanwings, летевший маршрутом Барселона-Дюссельдорф, разбился во французских Альпах. По последним данным, на борту находились 150 человека.

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Сообщается, что самолет полностью распался, а его обломки разлетелись в радиусе 2 километра.

BREAKING From reports we have, #Germanwings#4U9525 The plane is completely disintegrated. Debris spread over more than 2 kilometers — AirLive.net (@airlivenet) March 24, 2015

Изначально сообщалось, что на борту самолета находились 148 человек, однако позднее в Germanwings заявили о 150. По словам главы генерального совета департамента Альпы Верхнего Прованса Жильбера Сована, надежды обнаружить выживших в результате катастрофы самолета нет.