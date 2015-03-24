Спасатели организовали масштабные поиски выживших в катастрофе самолета во Франции (фото)

16:53, 24 марта 2015
Мир
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В горы были направлены вертолеты, которые обнаружили каркас самолета на высоте 2,7 тысячи метров.

REUTERS

Сегодня самолет A320 авиакомпании Germanwings, летевший маршрутом Барселона-Дюссельдорф, разбился во французских Альпах. По последним данным, на борту находились 150 человека.

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Сообщается, что самолет полностью распался, а его обломки разлетелись в радиусе 2 километра.

Изначально сообщалось, что на борту самолета находились 148 человек, однако позднее в Germanwings заявили о 150. По словам главы генерального совета департамента Альпы Верхнего Прованса Жильбера Сована, надежды обнаружить выживших в результате катастрофы самолета нет.

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