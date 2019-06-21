В Грузии анонсировали продолжение антироссийских протестов

Акция продолжится у здания парламента в Тбилиси в пятницу, 21 июня.

Антироссийские протесты в Грузии продолжатся сегодня вечером.

Об этом заявил один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия, передает «Интерфакс».

Акция продолжится у здания парламента в Тбилиси в пятницу, 21 июня, в 19:00 по местному времени.

«После произошедшего уже невозможно будет остановить процесс», - сообщил он.

По его словам, две трети собравшихся протестовавших грузин были настроены мирно, однако именно они пострадали больше всех.

«Мы требуем немедленной отставки председателя парламента (Ираклия) Кобахидзе, отставки министра внутренних дел (Георгия) Гахария, а также внесения изменений в избирательный кодекс, в частности, перехода избирательной системы на пропорциональные выборы», - рассказал о требованиях оппозиции Бокерия.

Как сообщал УНИАН, массовые протесты в Тбилиси спровоцировало выступление депутата-коммуниста российской Госдумы Сергея Гаврилова, который прибыл на Межпарламентскую ассамблею православия, проходившую в парламенте Грузии.

Протестующие выступили против российской оккупации Грузии, а также требовали отставки спикера парламента, руководителей МВД и Службы государственной безопасности

В столкновениях, по данным Министерства здравоохранения Грузии, пострадали 69 человек. При этом ведомство утверждает, что более половины из них - полицейские.

Напомним, в августе 2008 года Россия оккупировала 20% территорий Грузии, создав два так называемых государства - Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость. Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ, а признали лишь несколько стран мира. Грузия прервала дипломатические отношения с Россией в сентябре 2008 года.