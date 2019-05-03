Терезу Мэй перекричали вопросами о ее отставке

Во время конференции некоторые участники встречи начали перекрикивать Терезу Мэй, призывая ее подать в отставку.

От премьер-министра Великобритании Терезы Мэй вновь потребовали уйти в отставку.

Это произошло во время пресс-конференции после завершения местных выборов, по итогам которых 2 мая консерваторы и лейбористы понесли самые большие потери своих мандатов, передает британский таблоид Daily Mail.

Это связано с недовольством избирателей действиями чиновников по Brexit (выходу из Европейского союза), отметил «Би-би-си». По их предварительным данным, правящая партия консерваторов потеряла более 500 мест.

Читайте такжеБританский парламент рассмотрит проведение нового референдума по Brexit

Отмечается, что во время конференции некоторые участники встречи начали перекрикивать Терезу Мэй, призывая ее подать в отставку.

«Почему вы еще не подали в отставку? Вы нам не нужны», — прокричал мужчина во время выступления Терезы Мэй в Лланголлене (Северный Уэльс).

После охрана попыталась его удалить из зала.

Выборы проходили в 248 местных советах Англии и 11 советах Северной Ирландии.