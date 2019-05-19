В Евросоюзе заявили, что Британия имеет право на своего еврокомиссара

Нынешнее соглашение по Brexit - единственный способ для Британии упорядоченно покинуть ЕС.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье выступает за выдвижение Великобританией кандидатуры нового еврокомиссара вместе с другими странами-членами ЕС.

Читайте такжеПравительство Британии приостановило подготовку к Brexit без соглашения – СМИ

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Пока Великобритания является членом ЕС, у нее есть все права и обязанности. Это включает в себя право комиссара и право быть представленным членами Европейского парламента. Двухуровневого парламента не будет", - сказал Барнье.

Барнье опроверг слухи о том, что он претендует на должность президента Европейской комиссии, и подтвердил свою поддержку Манфреду Веберу, кандидату от Европейской народной партии.

"Я, как и он, является членом EPP и преданный партии", - сказал Барнье.

Барнье сказал, что нынешнее соглашение по Brexit - единственный способ для Британии упорядоченно покинуть ЕС.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что внесет соглашение о Brexit в парламент для повторного голосования в первую неделю июня.

Британия примет участие в выборах в Европарламент, поскольку уже очевидно, что ей не хватит времени для ратификации соглашения о выходе из ЕС в парламенте.

Напомним, лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкое" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.

Лидеры ЕС также решили, что если Великобритания не одобрит сделку до 22 мая и откажется от участия в выборах в Европарламент, ее членство в блоке прекратится 31 мая.