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Великобритания будет принимать участие в выборах в Европарламент

01:42, 08 мая 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Великобритания примет участие в выборах в Европарламент, ведь уже очевидно, что ей не хватит времени для ратификации в парламенте соглашения о выходе из ЕС.

Об этом сообщает ВВС.

«Мы удвоим наши усилия...чтобы убедиться, что отсрочка после этого будет как можно короче», — отметил министр по делам правительства Великобритании Дэвид Лидингтон.

Голосование на выборах в Европарламент назначено на 23 мая.

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Ранее Британия и ЕС договорились отсрочить Brexit до 31 октября. Однако премьер-министр Британии Тереза Мэй заявляла, что постарается, чтобы страна вышла из ЕС до выборов Европарламента.

Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум, который показал, что 52% британцев предпочитают покинуть Евросоюз. 29 марта 2017 года Великобритания официально уведомила Европейский союз о своем намерении покинуть ЕС, запустив процедуру Brexit. Сообщалось, что окончательная стоимость Brexit для Британии может достичь 55 миллиардов евро. Эту сумму страна будет выплачивать ЕС до 2064 года.

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Теги: #Евросоюз#Великобритания#Brexit