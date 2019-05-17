"Сели все седые!": в России произошло новое ЧП с самолетом

Самолет периодически то появлялся, то исчезал из расписания, проводили какие-то испытания, но на это понадобилось много времени.

Рейс авиакомпании "Россия" Ларнака - Самара FV-5840 незапланированно сел в аэропорту Краснодара.

Самолет вылетел с Кипра в 17.50, а уже в 22.00 пилоты решили посадить судно в аэропорту Пашковский, пишет "КП".

"Отказ топливной системы, хотели сажать, где получится, но дотянули до Краснодара. Сели хорошо, но все седые. Спустя 5-6 часов нас посадили в этот же самолёт, который отремонтировали. Сейчас уже приземлились в Самаре", - рассказывает пассажир рейса Александр Семкин.

По его словам, многие пассажиры в итоге все-таки запаниковали и, видимо, поехали на поезде или поменяли билеты: после вылета из Краснодара в салоне были пустые места.

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Как рассказала еще одна пассажирка, самолет прилетел в Ларнаку с небольшим опозданием. И у пассажиров было плохое предчувствие.

"При нас выгрузили народ и багаж, через 15 минут нас уже сажали. Проверок никаких не было, колеса фотографировали и что-то в кабине пошуршали. Летели нормально, но самолет издавал странные звуки. Потом объявили, что входим в зону турбулентности. Потом начали объявлять, что мы совершим "экстренную посадку, хоть где-то". Думали в Сочи, но сели в Краснодаре. Нас не встретил сотрудник аэропорта. Четыре часа ждали представителя компании, без воды и еды, так как в самолете нас не покормили", - говорит она.

По словам пассажиров, в самолете заменили фильтры, которые привезли из Москвы. Четыре часа отводится на ремонт. Самолет периодически то появлялся, то исчезал из расписания, проводили какие-то испытания, но на это понадобилось много времени.

В 22.20 Боинг должен был прибыть в Самару, но процесс переговоров между авиакомпанией и пассажирами затянулся. Инженеры в свою очередь разбирались, почему сработали датчики. В итоге в Самару самолет прилетел в 7.24 по местному времени.

Как сообщал УНИАН 5 мая лайнер "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Основная версия возгорания самолета - попадание молнии.

Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.