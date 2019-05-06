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Так выглядит ад: в сети появилось видео из салона горящего в Шереметьево самолета

00:58, 06 мая 2019
Мир
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Самолет загорелся после посадки / REUTERS

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На кадрах видно, как один из пассажиров самолета снимает пламя, которое охватило крыло лайнера. При этом слышны крики людей на фоне.

Напомним, пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, вечером 5 мая загорелся во время аварийного приземления в московском аэропорту Шереметьево. Воздушное судно вылетело из аэропорта, однако через некоторое время запросило аварийную посадку. По данным СК России в результате пожара погибли 13 человек.

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Теги: #пожар#самолет#Россия