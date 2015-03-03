В Чили произошло извержение вулкана (фоторепортаж)
18:31, 03 марта 2015Мир
3207 0
В Чили произошло извержение вулкана Вильяррика.
Извержение было хорошо видно в ночном небе за несколько километров / Фото «instagram.com»
Вулкан Вильяррика в Южных Андах начал извергаться 3 марта, извержение продолжалось 20 минут, сообщает Зеркало недели.
Очевидцы выкладывают в соцсетях впечатляющие снимки. Из вулкана высотой 2840 метров высится огромный столб лавы и пепла. Извержение было хорошо видно в ночном небе за несколько километров.
Читайте такжеСразу два вулкана проснулись на Камчатке
Власти Чили эвакуировали из зоны опасности более 3000 человек.
Ранее УНИАН сообщал, что в Тихом океане из-за извержения подводного вулкана появился новый остров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter