В Чили произошло извержение вулкана (фоторепортаж)

Вулкан Вильяррика в Южных Андах начал извергаться 3 марта, извержение продолжалось 20 минут, сообщает Зеркало недели.

Очевидцы выкладывают в соцсетях впечатляющие снимки. Из вулкана высотой 2840 метров высится огромный столб лавы и пепла. Извержение было хорошо видно в ночном небе за несколько километров.

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Власти Чили эвакуировали из зоны опасности более 3000 человек.

Ранее УНИАН сообщал, что в Тихом океане из-за извержения подводного вулкана появился новый остров.