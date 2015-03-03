В Чили произошло извержение вулкана (фоторепортаж)

18:31, 03 марта 2015
Мир
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В Чили произошло извержение вулкана Вильяррика.

Фото «instagram.com»

Вулкан Вильяррика в Южных Андах начал извергаться 3 марта, извержение продолжалось 20 минут, сообщает Зеркало недели

Очевидцы выкладывают в соцсетях впечатляющие снимки. Из вулкана высотой 2840 метров высится огромный столб лавы и пепла. Извержение было хорошо видно в ночном небе за несколько километров.

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Власти Чили эвакуировали из зоны опасности более 3000 человек. 

Ранее УНИАН сообщал, что в Тихом океане из-за извержения подводного вулкана появился новый остров.

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