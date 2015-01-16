В Тихом океане из-за извержения подводного вулкана появился новый остров (видео)

В тамошних водах извергается подводный вулкан. Поэтому в Тихом океане появился еще один остров, длиной в километр, шириной - два. Об этом сообщает ТВі.

Из-за постоянных выбросов лавы государство оказалась в изоляции. Местный аэропорт закрыли и ограничили движение кораблей.

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Вулкан напоминает о себе каждые пять минут. Пепел взлетает выше, чем на километр.

Напомним, в начале года начал извергаться самый большой вулкан Евразии на Камчатке - Ключевской. Он является одним из самых активных вулканов планеты. Извержения обычно происходят один раз за пять или шесть лет. Ключевской находится на отметке в 4750 метров над уровнем моря.