В Африке разбился авиалайнер, на борту находились 157 человек

Точное число погибших в данный момент не уточняется

Авиалайнер Boeing 737-800 Авиалиний Эфиопии потерпел крушение недалеко от столицы страны Аддис-Абебы. На борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

Читайте такжеВ Испании в результате столкновения пассажирских поездов пострадали десятки людей

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию представителя авиалиний. Отмечается, что самолет разбился возле города Бишофту, в 62 километрах от Аддис-Абебы. Самолет выполнял рейс в Найроби (Кения).

Точное число погибших в данный момент не уточняется

Администрация премьер-министра Эфиопии уже выразила соболезнования семьям людей, погибших при крушении.