В Африке разбился авиалайнер, на борту находились 157 человек
11:14, 10 марта 2019Мир
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Точное число погибших в данный момент не уточняется
В Эфиопии разбился Boeing 737 с людьми на борту / Иллюстрация REUTERS
Авиалайнер Boeing 737-800 Авиалиний Эфиопии потерпел крушение недалеко от столицы страны Аддис-Абебы. На борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.
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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию представителя авиалиний. Отмечается, что самолет разбился возле города Бишофту, в 62 километрах от Аддис-Абебы. Самолет выполнял рейс в Найроби (Кения).
Точное число погибших в данный момент не уточняется
Администрация премьер-министра Эфиопии уже выразила соболезнования семьям людей, погибших при крушении.
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