США отрезали от Интернета российскую "фабрику троллей" в день выборов в ноябре – WP

"Фабрика троллей" специализируется на распространении дезинформации в Интернете.

Американские военные прервали доступ к Интернету российской «ферме троллей», обвиняемой в попытке повлиять на американских избирателей 6 ноября 2018 года, в день выборов в Конгрессе.

Об этом сообщило издание The Washington Post во вторник, передает «Голос Америки».

Читайте такжеWashington Post: Netflix транслирует пропаганду России

Удар киберкомандования США был нацелен на «Агентство Интернет-исследований» в Санкт-Петербурге, сообщает WP, ссылаясь на неназванных чиновников США.

Группа является подразделением, поддерживаемым Кремлем, работники которого выступали как американцы и распространяли дезинформацию в Интернете в попытке также повлиять на выборы 2016 года, считают американские чиновники.

«Агентство Интернет-исследований» относится к трем организациям и 13 россиянам, которые обвинялись специальным прокурором США Робертом Мюллером в феврале 2018 года в преступном и шпионском заговоре с целью вмешаться в президентскую гонку в США для помощи Трампу и выставления в невыгодном свете его оппонента Хиллари Клинтон.

С момента вынесения этих обвинительных актов стало известно о широком поле деятельности «фермы троллей».