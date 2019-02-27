Индия не видит сходства между ее атакой в Пакистане и уничтожением индийского самолета

Нью-Дели вызвал пакистанского посла, чтобы пожаловаться на «неспровоцированную» агрессии его страны.

Министерство иностранных дел Индии вызвало действующего высокого посла Пакистана в Нью-Дели, чтобы выразить протест против того, что индийская сторона называет «неспровоцированным актом агрессии Пакистана против Индии».

Как сообщает пакистанское издание DAWN, в ноте, переданной пакистанскому дипломату, сказано, Военно-воздушные силы его страны нарушили индийское воздушное пространство и атаковали индийские военные посты.

«Это контрастирует с индийским невоенным антитеррористическим превентивным ударом против лагеря террористов «Джаеш-эль-Мухаммед" в Балакоте 26 февраля 2019 года», - говорится в заявлении индийского МИД.

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В нем также Индия выражает свой протест против того, что называет «пакистанской жестокой демонстрацией раненого служащего Индийских ВВС», которого схватила армия Пакистана. При этом индийская сторона настаивает, что это было нарушением международного закона.

«Пакистану четко дали понять, что заключенный индийский военнослужащий не должен пострадать», - заявили в Нью-Дели, добавив, что пилот должен «немедленно и безопасно" вернуться домой.

В индийском МИД также заявили, что передали Исламабаду все данные о расположении лагерей террористической группы «Джаеш-эль-Мухаммед» на пакистанской территории. А также сообщили все детали индийской операции.

26 февраля, индийские военные самолеты нанесли «упреждающий авиаудар" по боевикам в Пакистане. Власти Индии заявли о «значительном количестве» погибших боевиков. Пакистан, со своей стороны, заявил, что жертв не было, но предупредил, что может ответить на «агрессию Индии». Упомянутый авиаудар называют первым ударом, совершенным по территории Пакистана или подконтрольной ему части Кашмира со времени последней войны между двумя государствами в 1971 году.

Напряженность между Пакистаном и Индией, которые имеют ядерное оружие, возросла после нападения смертника в Кашмире, в результате которого погиб по меньшей мере 41 индийский полицейский. Ответственность за нападение взяла на себя базирующееся в Пакистане группировки «Джаеш-эль-Мохаммед».