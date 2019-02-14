В Индии взорвался автобус с военными, погибло 40 человек (фото)

Отмечается, что это самый смертоносный инцидент за последние 30 лет в спорном регионе Кашмир.

В штате Кашмир в колону индийских военизированных сил врезался автомобиль, начиненный взрывчаткой.

В результате взрыва, погибло 40 военных, сообщает New Yourk Times со ссылкой на местных чиновников.

Отмечается, что это самый смертоносный инцидент за последние 30 лет в спорном регионе (Кашмир является предметом разногласий между Индией и Пакистаном - УНИАН).

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Сообщается, что в общем в колоне ехало 78 автомобилей, перевозивших около 2,5 тысяч людей. В результате инцидента два автобуса с людьми взорвались.

Ответственность за нападение взяли на себя Джайш-и-Мухаммед или армия Мухаммеда - военизированная группировка, которая включена в список террористических организаций Министерства финансов США. Хоть эта группа официально и запрещена в Пакистане, она действует и собирает средства в стране под разными именами, заявляли ранее индийские и американские чиновники.

Этот теракт, вероятно, вызовет напряженность в отношениях между соседями, обладающими ядерным оружием, которые вели три войны с момента обретения независимости, две из них за спорную территорию.

Как сообщал УНИАН, в Иране 27 военных "Корпуса стражей Исламской революции" погибли в результате теракта.