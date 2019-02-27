Пакистан заявил о двух сбитых самолетах ВВС Индии

ВВС Пакистана сбили два индийских самолета в своем воздушном пространстве. Один самолет упал в пакистанском Кашмире, а другой разбился на индийской стороне.

Пакистан заявляет, что сбил два индийских военных самолета. Пакистанские власти назвали это ответом на вторжение в свое воздушное пространство.

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Пакистан сбил два самолета ВВС Индии над территорией Кашмира, контролируемой пакистанскими властями, заявил представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур, передает Би-би-си.

"ВВС Пакистана сбили два индийских самолета в воздушном пространстве Пакистана", - написал он в "Твиттере". По его словам, один самолет упал в пакистанском Кашмире, а другой разбился на индийской стороне.

Также он сказал, что один пилот катапультировался и был взят в плен после приземления. Судьба остальных неизвестна. "Один индийский пилот арестован военными", - добавил генерал.

Индия пока не комментирует заявления о двух сбитых самолетах. В то же время индийские СМИ пишут о сбитом пакистанском боевом самолете. В частности, сообщается о том, что ВВС Индии сбили пакистанский многоцелевой истребитель F-16 на территории страны. Судьба пилота неизвестна.

Пакистанские военные утверждают, что индийские самолеты в среду снова вторглись в воздушное пространство Пакистана, а удары были нанесены в ответ на эти действия.

Накануне ВВС Индии впервые более чем за 40 лет нанесли авиаудары по территории Кашмира, контролируемой Пакистаном. Целью был объявлен "крупнейший лагерь" боевиков группировки "Джаиш-э-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). Эта группировка взяла на себя ответственность за взрыв 14 февраля в индийской части Кашмира, жертвами которого стали 46 индийских военнослужащих.