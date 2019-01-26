Хакеры собрали масштабную коллекцию утечки данных, проливающих свет на войну РФ в Украине

Большинство материалов под названием «Темная сторона Кремля» проливает свет на войну России в Украине, а также связи Кремля с Русской православной церковью.

Проект DDoSecrets website разместил в публичном доступе масштабную коллекцию электронной переписки, полученную путем хакерских взломов и утечек информации.

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Об этом первым сообщило издание The New York Times. Размещение этой информации многие восприняли как символическое «возмездие» России за кибератаки во время президентской кампании в США 2016 года. Однако, Эмма Бест, журналистка из Бостона, которая помогала организовать DDoSecrets website, отметила, что операция не имела целью отплатить России, передает Голос Америки.

«Мы пытались собрать и распространить имеющиеся материалы по недостаточно исследованной теме: российские правящие круги, их взаимосвязи и операции влияния, - говорит Бест в комментарии изданию. – Люди имеют лишь косвенное представление об этом. Кроме немногих экспертов, эту тему не исследовали детально и в контексте».

Большинство материалов под названием «Темная сторона Кремля», отмечает издание, проливает свет на войну России в Украине, связи Кремля с Русской православной церковью, операции олигархов и прочее.

Частично эта иформация появлялась на других сайтах, однако, эта утечка поразила своей масштабностью – 175 гигабайт информации.

«Темная сторона Кремля (108 гигабайт), сотни тысяч сообщений и файлов от российских политиков, журналистов, олигархов, религиозных деятелей и террористов в Украине», - говорится в сообщении группы DDoSecrets.

Среди документов – материалы российского Министерства внутренних дел, которые в 2016 году отказался публиковать WikiLeaks, материалы российской хакерской группы «Шалтай-Болтай», документы российского учреждения по экспорту оружия «Рособоронэкспорт» и то, что DDoSecrets назвали «хакерской волной», которая касалась сбития самолета MH17 над Донбассом в 2014 году.

Веб сайт, который ведет Бест, построен наподобии WikiLeaks – он приглашает хакеров и активистов передавать и распространять конфиденциальные документы, пишет NYT.

По мнению издания, утечке информации способствуют следующие факторы - украинские хакеры активно работали, чтобы пролить свет на тайные российские операции в Крыму и на Донбассе.