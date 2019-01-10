Россияне более готовы вести кибервойну, чем американцы

Больше россиян в своих силах уверены лишь жители Израиля.

Большинство россиян убеждены, что их страна готова к кибервойне, в отличие от граждан США.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Pew Research Center, которое касалось гражданского восприятие кибератак и готовности своих правительств разобраться с такими угрозами, пишет Newsweek.

Всего исследователи опросили 27612 человек в 26 странах на протяжении прошлого лета. Как оказалось, 47% опрошенных в мире считают, что их страна готова к кибервойне, и ровно столько же занимают противоположную позицию. Наиболее уверенная в себе страна мира - Израиль, 73% респондентов из которой заявили, что стране кибервойна не страшна. На втором месте оказалась Россия, где к кибервойне готовы 67% людей.

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Тем временем, в США 53% опрошенных сказали, что их родина разберется, если произойдет какая-то мощная кибератака. При этом, исследователи обнаружили, что позиция американцев зависит от их политических взглядов. К примеру, в способность Америки отразить кибератаки верит 61% республиканцев и 47% демократов.

Передовые электронные средства борьбы все больше вносят изменения в оборонительные политики больших держав. В частности, США и Россия в последнее время были в центре проблемы киберугроз на фоне обвинений Вашингтона против Кремля в том, что он пытался с помощью кибератак повлиять на американские выборы. В последнее время ряд стран, включая Израиль обвинили Россию в попытках повлиять на их внутренние дела с помощью кибер-методов. РФ, конечно же, все отрицает.